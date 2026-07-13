Uppgifter: Stjärnan lämnar Arsenal – för 200 miljoner

Leandro Trossard lämnar Arsenal.

Enligt uppgifter köper Besiktas belgaren för 18 miljoner euro.

Foto: Bildbyrån

Arsenal säljer Leandro Trossard, 31.

Den belgiske stjärnan ska, enligt transfergurun Fabrizio Romano vara klar för turkiska Besiktas. Romano uppger att Arsenal har kommit överens med Besiktas och att Trossard har gett grönt ljus för en flytt.

Affären sägs landa på 18 miljoner euro, vilket motsvarar 200 miljoner kronor. 31-åringen väntas resa till Istanbul under tisdagen för att genomföra läkarundersökning.

Trossard anslöt till Arsenal 2023 och har svarat för 36 mål och 34 assist på 174 matcher i klubben.