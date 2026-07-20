Uppgifter: Stjärnan till Chelsea – kostar 1,5 miljarder

Chelsea har vunnit dragkampen om Morgan Rogers.

Mittfältaren ansluter från Aston Villa för 117 miljoner pund, enligt uppgifter.

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Aston Villas Morgan Rogers har varit ett hett villebråd under sommarens transferfönster. Den engelska VM-spelaren har tidigare kopplats ihop med olika storklubbar.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att Chelsea har värvat honom. Rogers sägs redan ha skrivit på avtalet som sträcker sig till sommaren 2033.

Romano uppger att Londonklubben betalar 117 miljoner pund (cirka 1,5 miljarder kronor) för 23-åringen.

Morgan Rogers har gjort totalt 31 mål och 29 assist på 125 matcher i Aston Villa.