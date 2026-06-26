Uppgifter: Stoke värvar ny svensk

Stoke kan förstärka truppen med en ny svensk.

Svante Ingelsson kan gå till klubben, enligt BBC-journalisten Rob Staton.

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Stoke ser ut att värva en ny svensk till truppen. Sedan innan finns VM-målvakten Viktor Johansson.

Svante Ingelsson ser ut at närma sig klubben.

Enligt BBC-journalisten Rob Staton köps mittfältaren loss från Sheffield Wednesday i en affär som uppges vara värd över en miljon pund – motsvarande närmare 13 miljoner kronor.

Sheffield Wednesday slutade sist i Championship den gångna säsongen och har under en längre tid brottats med ekonomiska problem. Enligt Staton gjorde klubben flera försök att övertala Ingelsson att stanna, men svensken ska ha varit inställd på att fortsätta spela i Championship.

Ingelsson gick till Sheffield Wednesday inför säsongen 2024. 28-åringen har tidigare spelat för klubbar som Hansa Rostock, Udinese, Paderborn och Kalmar FF.