Uppgifter: Storklubb försökte sent – Sterling nobbade

Raheem Sterling är alltjämt kvar i Chelsea.

Detta trots att han hade kunnat gå till Bayern München i somras.

Yttern uppges ha nobbat den tyska storklubben sent under sommarens transferfönster.

Foto: Bildbyrån

Raheem Sterling spenderade fjolåret på lån hos Arsenal och under hela den gångna sommaren ryktades yttern bort från Chelsea.

Redan ifjol stod det klart att han inte ingår i Enzo Marescas planer.

Yttern blev trots detta kvar i Chelsea över sommarfönstret och för tillfället får han inte träna med klubbens A-lag.

Nu kommer dock uppgifter om att Sterling nobbade den tyska storklubben Bayern München i somras.

The Athletic rapporterar att den tyska storklubben gjorde ett försök med Sterling sent i augusti, men detta nobbades.

Sterling uppges bland annat ha tackat nej då han inte ville flytta sin familj till Tyskland.

En annan del i beslutet uppges vara att det inte fanns några garantier för speltid i den tyska storklubben för engelsmannen.

Enligt uppgifterna så ska flera klubbar ha visat intresse för att plocka in yttern under sommaren, främst på lån, men någon flytt blev det inte.

Framtiden får utvisa ifall det blir ett klubbyte för Sterling i januari.