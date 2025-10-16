Uppgifter: Storklubb in i kampen om Sandro Tonali

Sandro Tonali är eftertraktad på marknaden.

Paris Saint Germain uppges ge sig in i kampen om mittfältaren.

Detta rapporterar italienska TuttoJuve.

Foto: Bildbyrån

Sandro Tonali har varit tillbaka i spel för Newcastle i slutet av augusti ifjol, detta efter tio månaders avstängning för olagligt spelande.

Sedan dess har mittfältaren imponerat och detta har även medfört att han drar till sig intresse.

Tidigare så har Juventus uppgetts vara väldigt intresserade av mittfältaren, men nu ser man ut att få konkurrens.

TuttoJuve uppger nämligen att Paris Saint Germain ger sig in i kampen om italienaren och utmanar Juventus.

Enligt uppgifterna ska dock den italienska storklubben vara favoriter i jakten på Tonali.

Tonali har kontrakt med Newcastle fram till sommaren 2028.