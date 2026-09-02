Uppgifter: Storklubb med bud på Siltanen

Matias Siltanen, 19, har ryktats bort från Djurgården.

Enligt uppgifter vill turkiska Besiktas värva den finske talangen.

Matias Siltanen. Foto: Bildbyrån

Tidigare under transferfönstret kopplades Djurgårdens Matias Siltanen ihop med en utlandsflytt. Finländaren uppgavs vara i princip överens med franska Toulouse men affären blev inte av.

Nu rapporterar den turkiska tidningen Fotomac att Besiktas vill knyta till sig Siltanen. Istanbulklubben ska ha erbjudit ett låneavtal för en miljon euro och en köpoption på 12 miljoner euro (totalt cirka 145 miljoner kronor).

Djurgården och Besiktas uppges vara i förhandlingar där ”Blåränderna” ska vara öppna för förslaget.

Matias Siltanen anslöt till Dif inför säsongen 2025 och har gjort totalt 54 matcher i klubben.