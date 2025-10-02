Uppgifter: Storklubbar visar intresse för Parma-stjärnan

Mateo Pellegrino gör succé i Parma.

Detta har fått ett gäng andra klubbar att få upp ögonen för honom.

Bland annat uppges Tottenham och Atletico Madrid vara intresserade.

Foto: Alamy

Mateo Pellegrino kom till Parma i vintras och stod för ett klart godkänt första halvår i den italienska klubben.

Under inledningen av den här säsongen har han dock gjort stor succé. Hittills har det blivit fem mål på sju tävlingsmatcher och detta har fått andra lag att få upp ögonen för 23-åringen.

Tuttosport rapporterar om stort intresse för honom.

Klubbar som Atletico Madrid, Tottenham, Roma, Nottingham Forest, West Ham United och Villarreal ska alla vara intresserade.

Redan i somras ska Parma ha nobbat bud på 15 miljoner euro för argentinaren och det lär krävs en hel del för att ta honom från den italienska klubben.

Inte minst då hans tidigare klubb Vélez Sarsfield uppges ha rätt till 50 procent via en vidareförsäljningskausul.