Uppgifter: Storklubbarna visar intresse för Ondrejka
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Jacob Ondrejka kan lämna Parma.
Enligt uppgifter har Club Brügge och Genk kontaktat svensken.
Jacob Ondrejka, 23, kommer från en tuff säsong i Parma. Den svenske yttern åkte på en skräckskada, en fraktur i vadbenet, och hade svårt att slå sig in i den italienska klubben. För en månad sedan tvingades svensken genomgå en operation för att ta bort en metallplatta i benet.
Trots det är det flera klubbar som visar intresse för den tidigare Elfsborgsstjärnan. Enligt transferjournalisten Gianluigi Longari har de belgiska klubbarna Club Brügge och Genk kontaktat honom.
I Club Brügge spelar svensken Gustaf Nilsson och i Genk huserar den tidigare Hammarby-spelaren Jusef Erabi.
Ondrejkas avtal med Parma sträcker sig till 2029.
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