Uppgifter: Stort intresse för Feyenoord-talangen

Feyenoord-talangen Givairo Read drar till sig intresse.

Bayern München uppges finnas med i bilden men storklubben är inte ensam.

Flera klubbar i Premier League sägs också vara intresserade.

Den unge ytterbacken Givairo Read har stått för en imponerande säsongsinledning i Feyenoord och detta har inte gått större klubbar obemärkt förbi.

Bayern Munchen uppges redan vara intresserade av den 19-årige ytterbacken, men den tyska storklubben ser inte ut att vara ensamma.

Teamtalk rapporterar om stort intresse från Premier League för nederländaren, dock utan att nämna några specifika klubbar.

Enligt uppgifterna är det inte heller otänkbart att Feyenoord kan komma att få flera bud på 19-åringen under de kommande transferfönstrena.

Read har kontrakt med den nederländska storklubben fram till sommaren 2029.