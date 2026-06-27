Uppgifter: Stroud detaljer från flytt till Genoa

Elliot Stroud har fått stort förtroende under VM.

Enligt transferjournalsiten Nicolo Schira är en flytt till Genoa nu mycket nära.

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Elliot Stroud ser ut att varas förlorad för Mjällby. En flytt till italienska Genoa är nu på vippen till att gå i hamn. Det har tidigare rapporterats om en övergångssumma på 17 miljoner kronor. Nu har den siffran ökat.

Enligt transferjournalsiten Nicolo Schira kommer priset landa på 2,5 miljoner euro (motsvarande drygt 28 miljoner svenska kronor). Kontraktet som Stroud förväntas skriva på sträcker sig till 2030, med option på ytterligare ett år.

Elliot Stroud har spelat 98 matcher och gjort 23 mål för Mjällby sedan han anslöt från Oddevold 2023. Han har vunnit både allsvenskan och svenska cupen med Blekingelaget.

Under VM-slutspelet i USA har Stroud spelat samtliga matcher så här långt. Senast mot Japan fick yttern chansen från start.