Uppgifter: Succéklubben vill ha Chelsea-stjärnan
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Como gör sig redo för Europaspel.
Nu vill den italienska succéklubben värva Chelseas Trevor Chalobah, enligt uppgifter.
Como stod för en sensationell säsong i Serie A. Med den förre storspelaren Cesc Fabregas vid rodret säkrade klubben en fjärdeplats och därmed spel i Europa.
Nu sägs Como vilja stärka upp i defensiven och enligt transfergurun Fabrizio Romano är Chelseas Trevor Chalobah av intresse. 26-åringen gjorde 34 framträdanden i Premier League den gångna säsongen och hans avtal med Chelsea sträcker sig till 2028.
Trevor Chalobah är uttagen i Englands VM-trupp men har ännu inte fått spela.
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