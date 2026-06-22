Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Succéklubben vill ha Chelsea-stjärnan

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Como gör sig redo för Europaspel.
Nu vill den italienska succéklubben värva Chelseas Trevor Chalobah, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Como stod för en sensationell säsong i Serie A. Med den förre storspelaren Cesc Fabregas vid rodret säkrade klubben en fjärdeplats och därmed spel i Europa.

Nu sägs Como vilja stärka upp i defensiven och enligt transfergurun Fabrizio Romano är Chelseas Trevor Chalobah av intresse. 26-åringen gjorde 34 framträdanden i Premier League den gångna säsongen och hans avtal med Chelsea sträcker sig till 2028.

Trevor Chalobah är uttagen i Englands VM-trupp men har ännu inte fått spela.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt