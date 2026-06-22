Uppgifter: Succéklubben vill ha Chelsea-stjärnan

Como gör sig redo för Europaspel.

Nu vill den italienska succéklubben värva Chelseas Trevor Chalobah, enligt uppgifter.

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Como stod för en sensationell säsong i Serie A. Med den förre storspelaren Cesc Fabregas vid rodret säkrade klubben en fjärdeplats och därmed spel i Europa.

Nu sägs Como vilja stärka upp i defensiven och enligt transfergurun Fabrizio Romano är Chelseas Trevor Chalobah av intresse. 26-åringen gjorde 34 framträdanden i Premier League den gångna säsongen och hans avtal med Chelsea sträcker sig till 2028.

Trevor Chalobah är uttagen i Englands VM-trupp men har ännu inte fått spela.