Uppgifter: Succéklubben vill värva från Premier League

Como rustar för spel i Europa.

Enligt uppgifter vill klubben värva Chelseas Trevoh Chalobah.

Foto: Bildbyrån

Como visar intresse för Trevoh Chalobah. Den italienska klubben har lagt ett bud på 25 miljoner euro (cirka 277 miljoner kronor) till Chelsea, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Chelsea uppges kräva en större summa för försvararen, rapporterar Romano. Även Inter ska vara intresserade av 26-åringen.

Chalobahs avtal med Chelsea sträcker sig till sommaren 2028.