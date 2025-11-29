Uppgifter: Sunderland intresserade av Guendouzi

Matteo Guendouzi, som tidigare spelade i Arsenal, kan återvända till England.

Enligt uppgifter vill Sunderland värva 26-åringen från Lazio.

Foto: Bildbyrån



Mittfältaren Matteo Guendouzi representerade Arsenal mellan 2018 och 2022 och noterades för 82 matcher i London-klubben. De två sista åren var han dock utlånad, efter att ha hamnat i onåd hos tränaren Mikel Arteta efter en rad incidenter, bland annat ett stryptag mot Brightons Neal Maupay.

Nu kan fransmannen göra comeback i Premier League. Enligt calciomercato är Lazio beredda att sälja Guendouzi, då klubben vill frigöra intäkter.

Sunderland uppges vara den klubb som aktivt driver på för en övergång.

Om affären blir av kan det bli en återförening med Granit Xhaka, som var lagkamrat med Guendouzi under Arsenal-tiden.