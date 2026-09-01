Uppgifter: Sunderland nära Fofana

Sunderland vill göra en prestigevärvning.

Klubben är intresserade av att säkra upp Malick Fofana.

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Sunderland är nära en riktig prestigevärvning på transferfönstrets sista dag.

Klubben har nått en överenskommelse med Lyon om Malick Fofana och den belgiske yttern väntas nu resa till England för att genomgå läkarundersökningen.

Övergångssumman uppges landa på omkring 40 miljoner euro, motsvarande cirka 445 miljoner kronor. Om Fofana klarar läkarundersökningen väntar ett kontrakt med Sunderland som sträcker sig till sommaren 2031.

Även Arsenal har visat intresse för 20-åringen under transferfönstrets slutskede. Den regerande Premier League-mästaren valde dock att inte lägga något bud, då klubben ansåg att prislappen var för hög.

Sunderland arbetar nu mot klockan för att slutföra affären innan det internationella transferfönstret stänger vid midnatt på tisdagen.

Fofana kom till Lyon från belgiska Gent 2024. Sedan dess har han svarat för 19 mål och åtta assist på 84 matcher för den franska klubben.