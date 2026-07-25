Uppgifter: Supertalangen förlänger med AIK

Kevin Filling, 17, har varit eftertraktad.

Men forwarden stannar i AIK och förlänger kontraktet, enligt uppgifter.

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Kevin Filling kopplades ihop med flera utländska klubbar i fjol. AIK-anfallaren har alltjämt blivit kvar i ”Gnaget” och nu ser han ut att bli kvar ytterligare.

Enligt Sportbladet har Filling nobbat ett bud på ungefär 26 miljoner kronor från en engelsk klubb. I stället jobbar AIK på en förlängning med 17-åringen och dialogen ska ha varit positiv, enligt tidningen.

Ett nytt avtal kan vara på plats redan till nästa vecka, rapporterar Sportbladet. Fillings nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.

Den här säsongen har supertalangen gjort två mål och en assist på åtta framträdanden.