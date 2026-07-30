Försökte värva Alvarez – anmäls av Atlético Madrid

Barcelona har visat intresse för Julian Alvarez under sommaren.

Nu anmäls klubben av Atletico Madrid, enligt The Athletic.

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Julian Alavrez har utryckt en vilja att lämna Atlético Madrid. En av klubbarna som gjort ett försök att värva argentinaren är ligarivalen Barcelona.

I våras la den katalanska storklubben ett bud på 100 miljoner euro, motsvarande nästan 1,1 miljard kronor. Atletico Madrid valde att ta till sociala medier och håna Barcelona. Klubben publicerade flera fejkade transferinlägg med texten ”Tro inte på allt du ser, särskilt inte om det handlar om Barça”.

Nu väljer Madrid-klubben att ta rättsliga åtgärder. Enligt The Athletic har Atletico Madrid anmält Barcelona till det spanska fotbollsförbundet för ”bristande etik”. Barca planerar att överklaga åtalet.

Julian Alvarez anslöt till Atlético Madrid från Manchester City 2024. Kontraktet med den spanska stoklubben till 2030.