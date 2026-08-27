Uppgifter: Svenske talangen nära Rosengård

Kevin Pasalic, 19, lämnar Empoli.

Mittbackslöftet är nära FC Rosengård, enligt uppgifter.

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Kevin Pasalic lämnade IFK Norrköpings akademi för italienska Empoli. Där har 19-åringen spelat i Primavera-laget och noterats för 16 framträdanden.

Enligt Sportbladet är Pasalic nära att återvända till Sverige. Han skriver på för FC Rosengård i Ettan Södra. Malmöklubben har storsatsat sedan de inledde ett samarbete med den danska jätten FC Köpenhamn.

Mittbacken har gjort fyra landskamper för Sveriges U19-landslag.

Rosengård ligger sexa i Ettan Södra.