Uppgifter: Svenske talangen nära Rosengård
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Kevin Pasalic, 19, lämnar Empoli.
Mittbackslöftet är nära FC Rosengård, enligt uppgifter.
Kevin Pasalic lämnade IFK Norrköpings akademi för italienska Empoli. Där har 19-åringen spelat i Primavera-laget och noterats för 16 framträdanden.
Enligt Sportbladet är Pasalic nära att återvända till Sverige. Han skriver på för FC Rosengård i Ettan Södra. Malmöklubben har storsatsat sedan de inledde ett samarbete med den danska jätten FC Köpenhamn.
Mittbacken har gjort fyra landskamper för Sveriges U19-landslag.
Rosengård ligger sexa i Ettan Södra.
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