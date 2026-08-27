Uppgifter: Svensken kan säljas för 44 miljoner

Benjamin Tahirovic är eftertraktad.

Enligt uppgifter förhandlar belgiska Genk om 23-åringen.

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Benjamin Tahirovic anslöt till danska Bröndby i fjol. 23-åringen, som är född och uppvuxen i Sverige men representerar Bosnien & Hercegovina, noteras för 25 ligaframträdanden.

Nu kan Tahirovic vara på väg att lämna Bröndby.

Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri förhandlar den danska klubben med Genk om en affär. Det sägs röra sig om en permanent övergång som kan landa på uppemot fyra miljoner euro (cirka 44 miljoner kronor).

Spelaren självs sägs vara öppen för en flytt till Genk.