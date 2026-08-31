Uppgifter: Svensken väljer Hertha Berlin

Gustaf Nilsson ser ut att vara på väg från Club Brügge.

Han ser ut att välja Hertha Berlin i den tyska andraligan.

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Den svenske landslagsanfallaren Gustaf Nilsson ser ut att vara på väg bort från Club Brügge.

29-åringen har hamnat i frysboxen i den belgiska storklubben och enligt Bild har han nu tackat ja till en flytt till tyska Hertha Berlin, som för närvarande huserar i andradivisionen.

Tidigare har Nilsson uppgetts ha nobbat en övergång till både Hertha och Hannover. Nu ser det dock ut som att anfallaren har ändrat inställning och är redo för ett nytt äventyr i Tyskland.

Förra säsongen fick Nilsson sparsamt med speltid i Club Brügge. Totalt noterades han för elva framträdanden och endast 108 spelade minuter i samtliga tävlingar.