Uppgifter: Svenskt och utländskt intresse för Nåvik

Ludvig Nåvik imponerar i Oskarshamns AIK.

Det har inte gått andra klubbar obemärkt förbi.

Sundsvalls Tidning rapporterar som såväl svenskt som utländskt intresse för mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Ludvig Nåvik skrev på för ettan-klubben Oskarshamns AIK inför säsongen och där har han imponerat.

Mittfältaren har stått för fem mål och fem assist på 27 matcher i ettan södra den här säsongen och detta har fått andra klubbar att få upp ögonen för honom.

Sundsvalls Tidning rapporterar att flera svenska klubbar högre upp i seriesystemet är intresserade av mittfältaren, samtidigt så ska även finska IFK Mariehamn och albanska AF Elbasani vara intresserade av 21-åringen.

Nåvik som tidigare representerat bland annat Gif Sundsvall och Umeå FC har kontrakt med Oskarshamns AIK över säsongen 2026.