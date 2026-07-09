Uppgifter: Taha Ali lämnar MFF – detaljer från storklubb

Taha Ali ser ut att lämna Malmö FF.

VM-svensken är detaljer från en flytt till grekiska Paok.

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Taha Ali uppmärksammades efter sina minuter i VM. Nu ser yttern ut att lämna Malmö FF.

Enligt Sportbladet är Ali detaljer från att gå till den grekiska storklubben Paok. Han uppges vara överens om de personliga villkoren och om allt går enligt plan kommer en avtackning ske i MFF:s match IFK Göteborg.

28-åringen anslöt till Skåneklubben 2023 och har hittills gjort 20 mål och 19 assist på 132 tävlingsmatcher.

Ali gjorde två inhopp för Blågult i VM.