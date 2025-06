Uppgifter: Talang-duon jagas av Bayern München

Bayern München ser ut att plocka in två succéspelare.

Athletic Clubs Nico Williams och PSG:s Bradley Barcola är på klubbens radar.

Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Bayern München jobbar för att plocka in två talanger i sommar. Högst upp på klubbens önskelista ska PSG:s ytter Bradley Barcola finnas. Enligt tyska Sky Sports ska en övergång vara komplicerad samtidigt som Bayern överväger en flytt.

Enligt uppgifter ska PSG kräva en stor peng för Barcola.

🚨🔴 Bradley #Barcola and Nico #Williams are currently at the top of FC Bayern’s shortlist!

⚠️ There has been contact between Bayern and Barcola’s camp. Chances would increase if PSG were to sign another winger.

⚠️ At the same time, positive and concrete talks are ongoing with… pic.twitter.com/5OS9aCNoiy

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2025