Uppgifter: Tankovic flyttar till Omonia Nicosia

Han lämnades utanför Pafos Champions League-trupp.

Nu uppger Sportbladet att Muamer Tankovic har gjort klart med en ny klubb.

Detta i form av Omonia Nicosia.

Foto: Bildbyrån

Det var under förra veckan som Muamer Tankovic lämnades utanför Pafos trupp till Champions League.

Sedan dess har cypriotisk media rapporterat om att Omonia Nicosia har lagt ett bud på svensken.

Nu skriver Sportbladet att den tidigare Hammarby-spelaren är så gott som klar för den cypriotiska ligakonkurrenten.

Vidare uppges Tankovic vara detaljer från att återförenas med Henning Berg, som tränare Pafos när 30-åringen var där. Om ingenting oförutsett inträffar kommer den tidigare AIK-tränaren att leda Tankovic inom kort.

Det cypriotiska transferfönstret stänger under natten till onsdag. Därmed behöver allt pappersarbete bli klart innan dess.