Uppgifter: Taremi lämnar Inter

Mehdi Taremi finns inte med i Inters trupp mot Torino.

Anfallaren kan lämna klubben inom de närmsta dagarna.

det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Inter kan göra sig av med en spelare.

Anfallaren Mehdi Taremi har tillfälligt tagits ut från Inters trupp. Anledningen är, enligt La Gazzetta dello Sport, att han kommer att lämna laget.

Hans exit uppges ske inom de närmsta dagarna. Enligt La Gazztetta dello Sport är Taremi jagad av franska OGC Nice.

Taremi står noterad för tre mål på 43 matcher förra säsongen.