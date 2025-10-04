Uppgifter: Ten Hag kan återvända till gamla klubben

Erik ten Hag står utan jobb.

Nu kan nederländaren återvända till Ajax.

Det rapporterar De Telegraaf.

Foto: Bildbyrån

Det blev ingen lyckad sejour för Erik ten Hag i Bayer Leverkusen. Efter två matcher i Bundesliga fick han sparken.

Nu rapporterar nederländska De Telegraaf att Ten Hag kan återvända till en klubb han tidigare har tränat.

Enligt tidningen är 55-åringen öppen för att träna Ajax igen. Den nederländska storklubben går svagt och deras nuvarande tränare John Heitinga är pressad.

Erik ten Hag var tränare för Ajax 2017 till 2022. Han har tidigare tränat klubbar som Manchester United, Utrecht och Go Ahead Eagles.