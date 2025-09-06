Uppgifter: Thiago nära ny roll i Barça

Thiago Alcantara avslutade karriären förra året.

Nu kan spanjoren fortsätta jobba inom fotbollen – i Barcelonas stab.

Det rapporterar spanska Sport.

Foto: Alamy

Thiago Alcantara la skorna på hyllan förra sommaren. Som spelare har han representerat Barcelona Bayern München och Liverpool.

Nu kan 34-åringen göra en återkomst till den katalanska storklubben. Enligt spanska Sport är thiago aktuell för en roll i tränaren Hansi Flicks stab. Han väntas ansluta redan nästa vecka.

Thiago har tidigare varit verksam i Flicks stab. Detta var i början av tränarens tid i Barça och då agerade Thiago som en förmedlare mellan Flick och resten av laget.

Som spelare gjorde Thiago elva mål och 19 assist på 100 matcher för Barcelona.