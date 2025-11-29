Uppgifter: Tidigare Bajen-tränaren nära att sparkas
Marti Cifuentes hänger löst i Leicester City.
Den förre Hammarby-tränaren riskerar at få sparken.
Det rapporterar Talksport.
Marti Cifuentes tog över som tränare för Leicester City i somras efter en tid i Queens Park Rangers.
Spanjorens tid i Leicester har varit svajig. Klubben har bara vunnit sex av 18 matcher den här säsongen i Championship.
Nu rapporterar brittiska Talksport att Cifuentes hänger löst. Inför Leicesters match mot Sheffield United, som slutade i förlust för ”The Foxes”, övervägde klubben att sparka Cifuentes.
Talksport uppger att Michael Carrick är en potentiell ersättare till spanjoren.
Leicester ligger på en 15:e plats i Championship.
Marti Cifuentes tränade Hammarby 2022–2023 innan han lämnade för QPR. Kontraktet med Leicester sträcker sig till sommaren 2028.
