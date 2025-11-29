Uppgifter: Tidigare Bajen-tränaren nära att sparkas

Marti Cifuentes hänger löst i Leicester City.

Den förre Hammarby-tränaren riskerar at få sparken.

Det rapporterar Talksport.

Foto: Alamy

Marti Cifuentes tog över som tränare för Leicester City i somras efter en tid i Queens Park Rangers.

Spanjorens tid i Leicester har varit svajig. Klubben har bara vunnit sex av 18 matcher den här säsongen i Championship.

Nu rapporterar brittiska Talksport att Cifuentes hänger löst. Inför Leicesters match mot Sheffield United, som slutade i förlust för ”The Foxes”, övervägde klubben att sparka Cifuentes.

Talksport uppger att Michael Carrick är en potentiell ersättare till spanjoren.

Leicester ligger på en 15:e plats i Championship.

Marti Cifuentes tränade Hammarby 2022–2023 innan han lämnade för QPR. Kontraktet med Leicester sträcker sig till sommaren 2028.