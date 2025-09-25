Gustav Nordh hade kunnat lämna IK Brage efter bara en halv säsong, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Borlängeklubben ska ha nobbat ett bud, något man dock inte har gjort enligt sportchef Ola Lundin.

– Någon förfrågan på spelare får man alltid, men vi har inte nobbat något bud, säger han till FotbollDirekt.

Gustav Nordh plockades in av IK Brage från Gif Sundsvall inför den här säsongen.

Den 25-årige yttern har stått för en fin debutsäsong i Borlängeklubben och hittills har det blivit tre mål och sex assist på 23 framträdanden i superettan.

Redan i somras kunde dock hans tid i klubben ha varit över.

FotbollDirekt har nämligen fått uppgifter om att en polsk klubb försökte att värva yttern i somras, men budet ska ha nobbats av Borlängeklubben.

När FotbollDirekt når Brages sportchef, Ola Lundin, menar han dock på att inget konkret bud kommit eller nobbats under sommarfönstret.

– Nej, inget konkret bud, det har vi inte. Någon förfrågan på spelare får man alltid, men vi har inte nobbat något bud, säger sportchef Ola Lundin till FotbollDirekt.

Nordh har kontrakt med IK Brage över säsongen 2026.

FotbollDirekt har sökt Nordhs agent, Dergam Mowanes, för en kommentar.