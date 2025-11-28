Uppgifter: Torino intresserat av Thychosen

AIK:s Mads Thychosen, 28, lockar intresse från Serie A.

Enligt den italienska sajten Settecalcio kan förhandlingar med Torino snart ta fart.

Mads Thychosen uppges ha intresse från Serie A. Danskens kontrakt med AIK löper ut efter 2027 men enligt sajten Settecalcio kan han lämna tidigare.

Settecalcio gör gällande att Torino är intresserat av AIK-backen och han ses som ett ”ungt och dynamiskt alternativ”. Torino arbetar för att få till en affär och förhandlingar uppges vara på gång.

Thychosen anslöt till ”Gnaget” 2023 från Midtjylland och står noterad för 84 framträdanden i AIK.