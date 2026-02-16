Uppgifter: Tottenham jagar Bayern-stjärnan

Tottenham Hotspur vill förstärka defensiven.

Klubben uppges visa intresse för Kim Min-jae.

Det rapporterar journalisten Christian Falk.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur väntas värva en ny mittback. Nuvarande försvararen Cristian Romero ryktas bort.

Enligt den tyska journalisten Christian Falk vill Spurs värva Kim Min-jae, 29, från Bayern München. Falk uppger att en affär inte är nära men Spurs följer sydkoreanen på nära håll.

Kim har tidigare kopplats ihop med klubbar som Inter, Juventus och Chelsea.

29-åringen noteras för 102 framträdanden i Bayern München.