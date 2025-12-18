Uppgifter: Tottenham jagar Häcken-duo

BK Häcken kan bli av med Matilda Nildén, 21 och Hanna Wijk, 22.

Tottenham Hotspur uppges vara intresserat av duon.

Det rapporterar BBC.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken är damallsvenska mästare 2025. Nu har flera storklubbar börjat visa intresse hör Hisingelagets stjärnor.

Enligt brittiska BBC visar WSL-klubben Tottenham Hotspur intresse för två spelare i Häcken. Det rör sig om den den offensiva spelare Matilda Nildén, 21 och försvararen Hanna Wijk, 22.

Den sistnämnde spelaren sitter på ett utgående kontrakt medan Nildéns sträcker sig över 2026.

I Tottenham spelare redan tre svenskor: Matilda Vinberg, Josefin Rybrink och Amanda Nildén, storasyster till Matilda.

Spurs ligger på en femte plats i WSL.