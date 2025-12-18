Uppgifter: Tottenham jagar Häcken-duo
BK Häcken kan bli av med Matilda Nildén, 21 och Hanna Wijk, 22.
Tottenham Hotspur uppges vara intresserat av duon.
Det rapporterar BBC.
BK Häcken är damallsvenska mästare 2025. Nu har flera storklubbar börjat visa intresse hör Hisingelagets stjärnor.
Enligt brittiska BBC visar WSL-klubben Tottenham Hotspur intresse för två spelare i Häcken. Det rör sig om den den offensiva spelare Matilda Nildén, 21 och försvararen Hanna Wijk, 22.
Den sistnämnde spelaren sitter på ett utgående kontrakt medan Nildéns sträcker sig över 2026.
I Tottenham spelare redan tre svenskor: Matilda Vinberg, Josefin Rybrink och Amanda Nildén, storasyster till Matilda.
Spurs ligger på en femte plats i WSL.
