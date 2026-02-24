Uppgifter: Tottenham nobbade Lookman

Tottenham erbjöds Ademola Lookman under januarifönstret.

Men Londonklubben tackade nej, enligt The Sun.

Foto: Bildbyrån

Ademola Lookman, 28, lämnade Atalanta för Atletico Madrid i början av februari. Nigerianen ryktades bort från den italienska klubben under en längre tid men landade till slut i Spanien.

Enligt The Sun kunde framtiden ha blivit i Premier League. Tidningen uppger att Atalanta erbjöd Lookman till Tottenham Hotspur så sent som förra månaden.

28-åringen var även aktuell för Spur i somras men klubben valde att avböja erbjudandet även den gången.

Lookmans avtal med Atletico Madrid sträcker sig till 2030.



