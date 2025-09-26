Uppgifter: Tottenham vill köpa loss Bayern-lånet

Tottenham Hotspur lånade in Joao Palhinha från Bayern Munchen i somras.

Redan nu uppges Londonklubben ha tagit ett beslut gällande portugisen.

Enligt uppgifter så vill Spurs köpa loss honom.

Joao Palhinha återvände till Premier League och Tottenham i somras, då han lånades ut av Bayern München till Londonklubben.

Portugisen har imponerat i Spurs och nu uppges klubben vilja göra affären permanent.

Tottenham ska redan vara villiga att göra affären permanent, något som uppges kosta klubben 27 miljoner pund (ungefär 340 miljoner kronor), detta rapporterar Talksport.

Palhinha, som sitter på ett låneavtal över den här säsongen, står hittills noterad för ett mål på sju matcher i Tottenham-tröjan.