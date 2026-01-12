Uppgifter: Tottenham vinner dragkampen om Gallagher

Conor Gallagher uppges vara på väg till Aston Villa.

Nu ser Atletico Madrid-stjärnan ut att gå till Tottenham Hotspur.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Conor Gallagher, 25, har kopplats ihop med en flytt från Atletico Madrid under en längre tid. Engelsmannen uppgavs nyligen vara nära en övergång till Aston Villa i Premier League.

Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano, att Tottenham Hotspur vinner dragkampen. Gallagher uppges ha informerat Atletico Madrid om sitt beslut att gå till Spurs.

Romano gör gällande att affären landar på 40 miljoner pund för mittfältaren, vilket motsvarar ungefär 430 miljoner kronor.

Tottenham ligger på en 14:e plats i Premier League.