Uppgifter: Tottenham visar intresse för Jonathan David

Jonathan David har haft en tung start i Juventus.

Nu uppges Tottenham vilja värva den kanadensiske anfallaren inför januarifönstret.

Jonathan David har haft svårt att få det att lossna i Juventus. Nu uppges den kanadensiske anfallaren vara aktuell för en flytt – och Tottenham pekas ut som en möjlig ny klubbadress, enligt Fichajes.net.

25-åringen anslöt till Juventus på fri transfer från Lille OSC i somras efter att ha stått för imponerande insatser. I Turin har det däremot gått trögare – David har endast stått för ett mål och en assist på elva matcher, varav sju från start.

Tidigare i oktober rapporterades att Olympique Marseille visat intresse, men nu ska även Tottenham överväga ett bud inför januarifönstret.

Klubben vill enligt uppgifterna förstärka offensiven och ser David som ett potentiellt alternativ.