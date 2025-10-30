Uppgifter: Tottenham visar intresse för Jonathan David
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jonathan David har haft en tung start i Juventus.
Nu uppges Tottenham vilja värva den kanadensiske anfallaren inför januarifönstret.
Jonathan David har haft svårt att få det att lossna i Juventus. Nu uppges den kanadensiske anfallaren vara aktuell för en flytt – och Tottenham pekas ut som en möjlig ny klubbadress, enligt Fichajes.net.
25-åringen anslöt till Juventus på fri transfer från Lille OSC i somras efter att ha stått för imponerande insatser. I Turin har det däremot gått trögare – David har endast stått för ett mål och en assist på elva matcher, varav sju från start.
Tidigare i oktober rapporterades att Olympique Marseille visat intresse, men nu ska även Tottenham överväga ett bud inför januarifönstret.
Klubben vill enligt uppgifterna förstärka offensiven och ser David som ett potentiellt alternativ.
Den här artikeln handlar om: