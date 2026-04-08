Uppgifter: Tottenhams vändning – vill ha City-målvakten

Tottenham Hotspurs målvakt Guglielmo Vicario väntas lämna.

Nu vänder Spurs blicken mot Manchester Citys James Trafford, 23.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur har länge varit på jakt efter en ny målvakt då den nuvarande burväktaren Guglielmo Vicario ryktats bort.

Tidigare uppgifter gör gällande att Spurs spanat på Freiburgs Noah Atubolu som en ersättare till italienaren.

Nu rapporterar The Sun att Spurs tittar på en värvning av Manchester Citys James Trafford. 23-åringen anslöt till City från Burnley i fjol men speltiden har blivit knapp.

Trafford har spelat 14 matcher i City den här säsongen.