Uppgifter: Tränaren aktuell för AIK på nytt

AIK:s tränare Mikkjal Thomassen ryktas bort.

Nu uppges João Henriques vara en kandidat att ta över ”Gnaget”.

Det rapporterar Teamtalk-journalisten Rudy Galetti.

Foto: Bildbyrån

Tränaren Mikkjal Thomassen ryktas vara på väg bort från AIK. Tidigare har det rapporterats om att dansken Søren Krogh har bjudits in till samtal med AIK och beskrivs som en av toppkandidaterna att ta över tränarjobbet.

FotbollDirekt kunde förra året avslöja att just Henriques var en kandidat att ta över ”Gnaget”. Parterna förde samtal med varandra men jobbet landade sedermera hos Thomassen.

Nu rapporterar Teamtalk-journalisten Rudy Galetti att Henriques är aktuell för ”Gnaget” igen. Portugisen som jagas av AIK och även polska Legia Warszawa.

Henriques har senast varit tränare i polska Radomiak Radom. Han har även varit verksam i NK Olimpija och Vitória de Guimarães.