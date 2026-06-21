Uppgifter: Traoré nära New York Red Bulls

Benie Traoré ser ut att flytta till New York Red Bulls.

Det uppger schweiziska Blick.

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Benie Traoré gjorde ett starkt avtryck under sin tid i BK Häcken. Den 23-årige anfallaren noterades för 58 matcher i klubben och stod för sin främsta period under 2023, då han gjorde 12 mål på 14 allsvenska matcher.

Efter succén såldes han till Sheffield United. Därefter gick karriären vidare till Nantes, innan han inför förra säsongen anslöt till Basel.

Nu ser nästa flytt ut att vara nära. Enligt schweiziska Blick är Traoré på väg till MLS-klubben New York Red Bulls. Basel har bekräftat att förhandlingar med en annan klubb pågår, och tidningens uppgifter pekar på den amerikanska klubben som ny destination.

En läkarundersökning väntas genomföras under helgen innan affären kan slutföras.

Under sin tid i Basel har Traoré stått för 25 mål och 15 assist på 80 matcher.