Uppgifter: Tre kandidater som kan ersätta Tudor

Igor Tudor hänger löst.

Nu uppges Tottenham Hotspur ha tre kandidater som kan ersätta kroaten.

Detta enligt The Telegraph.

Foto: Bildbyrån

Igor Tudor har fått en mardrömsstart på sin tid som huvudtränare i Tottenham Hotspur. Enligt uppgifter hänger kroaten redan löst och Spurs tittar på potentiella ersättare.

Enligt tidningen Evening Standard är Nottingham Forests tränare Sean Dyche ett namn på listan. Dyche uppges vara en nödlösning för att säkra ett kontrakt i Premier League.

Därtill ska Mauricio Pochettino vara en tränare som kan ta över Spurs i framtiden. Pochettino har tidigare varit tränare i Tottenham och skulle vara ett säkert val för klubben.

The Telegraph kommer med uppgifterna att Roberto De Zerbi ses som en stark profil för att axla rollen som huvudtränare i Tottenham.