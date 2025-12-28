Uppgifter: Tre klubbar vill värva Jesse Lingard
Jesse Lingard är på väg att bli Bosman.
Tre klubbar uppges vilja värva engelsmannen.
Det rör sig om Celta Vigo, Sevilla FC och Real Oviedo.
Den förre Manchester United-stjärnan, Jesse Lingard, skrev vintern 2024 på för sydkoreanska FC Seoul, men vid årsskiftet kommer han att lämna klubben.
En comeback i Europa ser ut att kunna vara aktuell för 33-åringen.
Spanska Fichajes rapporterar nämligen att tre La Liga-klubbar visar intresse för Lingard.
Klubbarna i fråga är Celta Vigo, Sevilla FC och Real Oviedo.
Lingard noterades för tio mål och fyra assist på 34 matcher i K League den gångna säsongen.
