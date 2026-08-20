Uppgifter: Trio drar i Chelsea-stjärnan

Liam Delap är hett villebråd på transfermarknaden. Enligt TalkSport är det flera klubbar i Premier League som vill ha anfallaren.

Chelsea uppges kräva 50 miljoner pund för att släppa 23-åringen.

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Liam Delap har en knackig säsong i Chelsea bakom sig, där det bara blev ett mål på 28 matcher i Premier League. Nu uppger TalkSport att anfallaren kan vara på väg bort från London, och att det är flera klubbar i ligan som är ute efter honom.



Det handlar om Leeds, Nottingham Forest och Everton – som alla tre är intresserade. Enligt uppgifterna kräver Chelsea ungefär 50 miljoner pund, motsvarande 647 miljoner kronor, för att släppa engelsmannen. Men klubbarna hoppas att ett bud runt 40 miljoner pund ska räcka.



Innan tiden i Chelsea gjorde Liam Delap succé i Ipswich Town, och svarade för 12 mål på 37 matcher för klubben i engelska högstaligan.