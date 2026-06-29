Uppgifter: Trycker på för Xhaka-affär
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Chelsea ger inte upp.
Londonklubben trycker på för att värva Granit Xhaka, enligt uppgifter.
Chelsea uppges vara överens med Sunderland-stjärnan Granit Xhaka. Londonklubben ska ha inkommit med ett första bud värt åtta miljoner pund, vilket motsvarar 102 miljoner kronor.
Sunderland avvisade budet – men Chelsea ger inte upp. Enligt transferexperten Fabrizio Romano fortsätter förhandlingar med Sunderland samtidigt som Xhaka själv vill lämna.
Xhakas kontrakt med Sunderland sträcker sig till 2028.
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