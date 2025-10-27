Uppgifter: Turkiska jättarna i dragkamp om Napoli-stjärnan

Frank Anguissas kontrakt med Napoli löper ut sommaren 2027.

Redan nu är mittfältaren uppvaktad av storklubbar.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Napoli leder Serie A efter segern mot topplaget Inter. Matchens 3–1-målskytt Frank Anguissas kontrakt löper ut sommaren 2027 och enligt La Gazzetta dello Sport har mittfältaren intresse på sig från Turkiet.

Tidningen uppger att de två Istanbulklubbarna Galatasaray och Fenerbahce båda jagar Anguissa. Den förstnämnde klubben har varit intresserat av mittfältaren under en längre tid men nu ger sig även stadsrivalen in i dragkampen.

Enligt La Gazzetta dello Sport är Anguissa inte nöjd med sitt kontrakt till 2027 och är villig att lämna tidigare. Samtidigt ser Napoli-tränaren Antonio Conte mittfältaren som en viktig pusselbit i sitt bygge.

Fran Anguissa står noterad för tre mål och två assist på åtta matcher den här säsongen.