Uppgifter: Två klubbar jagar Salétros – kamp mot klockan

Anton Salétros, 29, kan vara på väg bort från AIK.

Enligt Expressen jagas landslagsmittfältaren av Leicester och Hellas Verona.

Klubbarna uppges försöka värva 29-åringen innan fönstret stänger på måndag.

Anton Salétros. Foto: Bildbyrån

Det svenska transferfönstret är stängt sedan midnatt till lördag, men fram till måndag kan de svenska klubbarna fortsatt sälja till internationella toppklubbar. Då ser AIK ut att kunna tappa en nyckelspelare inför den allsvenska slutspurten.

Det är Expressen som rapporterar att Championship-klubben Leicester, som tränas av den tidigare Hammarby-tränaren Marti Cifuentes, och Hellas Verona i italienska Serie A jagar Anton Salétros.

Tidningen skriver att båda klubbarna kan lägga ett bud på mittfältaren innan fönstret stänger på måndag. Hur AIK ställer sig till en försäljning av kuggen framgår dock inte av uppgifterna.