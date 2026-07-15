Uppgifter: Ugochukwu lämnar Burnley
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Lesley Ugochukwu lämnar Burneley.
Han lånas nu ut till Galatasaray över kommande säsong.
Lesley Ugochukwu lämnar Burnley – åtminstone tillfälligt.
Den franske mittfältaren värvades permanent från Chelsea inför förra säsongen, men efter Burnleys degradering från Premier League står det nu klart att 22-åringen lånas ut till Galatasaray.
Låneavtalet sträcker sig över den kommande säsongen och innehåller dessutom en köpoption.
Ugochukwu gjorde 35 matcher och svarade för tre mål i Premier League under den gångna säsongen.
Innan flytten till Burnley tillhörde han Chelsea, som även lånade ut honom till Southampton.
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