Uppgifter: Union Saint-Gilloise har lagt bud på Zeneli

Belgiska serieledaren Union Saint-Gilloise har lagt ett bud på Elfsborgs mittfältare Besfort Zeneli, 23.

Det rapporterar Fotbollskanalen under tisdagen.



Besfort Zeneli, 23, levererade i ett Elfsborg som hade en tung säsong 2025. Mittfältarens starka prestationer har gett honom plats i Sveriges A-landslag och fångat intresset hos utländska klubbar.

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har Union Saint-Gilloise lagt ett bud på omkring 30 miljoner kronor för 23-åringen, som har kontrakt med Elfsborg till 2028.

Union SG har under de senaste åren etablerat sig som ett topplag i Belgien. Klubben vann ligan säsongen 2024/2025 och spelar i Champions League 2025/2026. Laget leder också årets säsong efter 19 omgångar.