Uppgifter: United aktiverar inte Casemiros option

Han har spelat i Manchester United sedan sommaren 2022.

Snart behöver han inte göra det längre.

Enligt The Sun kommer United inte att aktivera optionen att förlänga med brassen.

Foto: Bildbyrån

Casemiros framtid i Manchester United ser ut att vara osäker. Den brasilianske mittfältaren sitter på ett kontrakt som löper ut efter Premier League-säsongen, men i det finns en option på en förlängning med ett år.

Den kommer dock inte att aktiveras, om man får tro engelska The Sun och reportern Samuel Luckhurst. Han skriver nämligen att ett beslut är fattat och att Manchester United kommer att bli av med en veckolön på omkring 300 000 pund i veckan – eller 3,75 miljoner kronor.

Däremot behöver inte 33-åringens tid i ”The Red Devils” vara helt över. Klubben uppges fortsatt tänka sig att erbjuda Casemiro ett nytt kontrakt, men med en lägre lön.

Med Manchester United står Casemiro noterad för spel i 135 matcher i vilka han har gjort 20 mål och 13 assist.