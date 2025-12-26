Uppgifter: United bryter Collyers låneavtal
Toby Collyer har skadad sig.
Nu sägs han ha återvänt till Manchester United.
Toby Collyer har under hösten varit utlånad Championship-klubben West Bromwich Albion från Manchester United.
Enligt uppgifter från The Athletic-journalisten Lauri Whitwell har United kommit med ett beslut att avbryta låneavtalet i förtid.
Collyer sägs ha återvänt till Manchester-klubbens träningsanläggning för att rehaba en vadskada. Collyer sägs inte komma tillbaka till Championchip-klubben, trots att lånet går ut i sommar.
Mittfältaren väntas vara borta från spel i omkring två månader på grund av sin skada och kommer enligt uppgifterna kunna konkurrera om speltid i United när han är tillbaka från skada.
