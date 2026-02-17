Uppgifter: United förnekar Jürgen Klopp-kontakt

Jürgen Klopps agent har berättat att Manchester United och Chelsea hört sig för kring tysken.

Att några sådan förfrågningar ska ha gjorts från Manchester-klubben förnekas nu av klubben.

Detta rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Sedan i början av 2025 har Jürgen Klopp jobbat global fotbollsdirektör i Red Bull-koncernen, men under hela den tiden har det ständigt ryktats kring den förre Liverpool-tränaren.

Det är dock inte bara efter han tog Red Bull-jobbet som klubbar hört sig för enligt hans agent Marc Kosicke. Han berättade nämligen nyligen för Transfermarkt att både Manchester United och Chelsea hört sig för kring Klopp.

– Även Chelsea och Manchester United ställde frågor, men Jürgen har tydligt sagt att han inte kommer att leda någon annan klubb i England. Förfrågningar fortsätter dock att komma in, sa han till sajten.

Manchester United förnekar nu att man ställt några förfrågningar kring tysken, detta rapporterar Sky Sports.

Klopp själv har, precis som Kosicke berättar, varit tydlig med att han inte kan sig själv träna något annat lag i England än Liverpool.