Uppgifter: United gör nytt försök med Martinez

Manchester United ger inte upp.

PL-klubben vill värva Aston Villa-keepern Emiliano Martinez.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Manchester United kopplades tidigare i sommar med Aston Villas målvakt Emiliano ”Dibu” Martinez. United uppgavs vara intresserad av den argentinske landslagsmålvakten.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att Manchester United gör nytt försök att värva Martinez. Detta ifall att deras affär med Senne Lammens skulle kollapsa.

United ska ha tagit kontakt med Aston Villa och spelarens representanter.

”Dibu” står på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029 med Aston Villa.